Российская нефть Urals подешевела до $55 за баррель 5 4.03.2025, 19:43

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Сорт продается ниже ценового потолка.

Страны ОПЕК+ договорились начать увеличивать поставки нефти на мировой рынок, которые они трижды откладывали с прошлого сентября. Вкупе с торговой войной, развязанной Дональдом Трампом, это толкнуло цены на нефть вниз, а российский сорт Urals теперь продается примерно на $5 за баррель ниже ценового потолка.

Нефтедобывающие страны с апреля начнут сворачивать ограничения на добычу, введенные более двух лет назад. Среднемесячное производство возрастет на 138 000 баррелей и затем ежемесячно будет увеличиваться, пока к 2026 г. не восстановится до 2,2 млн баррелей, говорится в заявлении ОПЕК+.

Трейдеры ожидали, что страны ОПЕК+ вновь отложат наращивание добычи, как они уже трижды делали с сентября прошлого года, отмечает Bloomberg. По прогнозу Международного энергетического агентства, избыток нефти на мировом рынке составит в этом году 450 000 баррелей в сутки, поскольку не входящие в картель страны компенсируют увеличение потребления. Дополнительным негативным фактором в последние недели стали угрозы Дональда Трампа обложить пошлинами импорт всех торговых партнеров, что должно привести к замедлению роста мировой экономики. Часть этих угроз он реализовал, введя со вторника таможенные сборы в размере 25% для Мексики и Канады и увеличив их вдвое до 20% – для Китая. В результате цена Brent упала на торгах во вторник на 2,4% до $69,9 за баррель, самого низкого уровня почти за полгода.

«По рынку одновременно бьют две вещи – пошлины Трампа и возобновление увеличения добычи ОПЕК+, – говорит Кевин Бук, сооснователь аналитической компании ClearView Energy Partners (цитата по Financial Times). – Неудивительно, что трейдерам это дает сигнал к продаже». «Восстановление предложения, пусть незначительное и постепенное, будет рассматриваться как негативный фактор для цен», – сказал Bloomberg Гарри Чилингуириан, директор по анализу нефтяного рынка Onyx Commodities.

Нефть Brent на короткое время падала ниже отметки $70 в начале сентября 2024 г., когда FT сообщила, что Саудовская Аравия готова пойти на некоторое снижение цен ради наращивания добычи. Но затем цена держалась выше этого уровня и в середине января даже превысила $82. С тех пор она упала на 15%, снова опустившись на торгах во вторник ниже $70.

Вместе с Brent подешевела и российская Urals. На прошлой неделе ее цена упала до $57,97 за баррель в балтийском порту Приморск и до $58,32 в Новороссийске, отмечает Bloomberg. Оба показателя стали самыми низкими с сентября и находятся ниже ценового потолка в $60 за баррель, который западные страны установили для ограничения притока нефтедолларов в ведущую войну Россию.

Brent на прошлой неделе торговалась в диапазоне примерно $72,5-75 за баррель. После падения в начале этой недели при сохранении дисконта Urals должна была подешеветь до уровня $55 и ниже.

Дополнительные издержки российским продавцам приходится нести из-за сильно выросших транспортных расходов, которые подскочили после введения10 января администрацией Джо Байдена прощальных санкций против более чем 180 танкеров, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», страховых и нефтетрейдинговых компаний.

По данным Argus Media, перевозка 1 млн баррелей марки Urals из Новороссийска на западное побережье Индии подорожала до максимума с прошлого апреля и теперь составляет $7,9 млн (против $5,6 млн в конце 2024 г.). Для сравнения: это в два с лишним раза больше, чем для танкера, перевозящего нероссийские баррели по тому же маршруту.

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