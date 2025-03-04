Российский бюджет затрещал по швам 2 4.03.2025, 21:03

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Правительство РФ предупредило о больших потерях доходов из-за «прощальных» санкций Байдена.

Дефицит российского бюджета в 2025 году может превысить запланированные уровни, предупредил во вторник замминистра финансов РФ Владимир Колычев. По его словам, «дыра» в казне может оказаться больше, чем ожидалось, на величину до 1% ВВП, что соответствует около 2 трлн рублей в денежном выражении, передает The Moscow Times.

Рост дефицита, как уточнил Колычев, связан с ценами на нефть, которые не дотягивают до значений, на которые рассчитывало правительство. «В бюджете заложено $70 за баррель, сейчас мы видим ближе к $60, соответственно, если этот уровень сохранится — ближе к $60, то дефицит будет побольше», — цитирует замминистра «Интерфакс».

Российская нефть дешевеет вслед за мировыми котировками, на которые давят решение ОПЕК+ увеличить добычу, а также санкции администрации Джо Байдена, вынуждающие российских нефтяников увеличивать скидки на свои баррели. На торгах во вторник североморский сорт Brent подешевел до $69,9 за баррель, самого низкого уровня почти за полгода, а середины января потерял в цене почти 15%.

Российская марка Urals, по данным Bloomberg, в конце прошлой недели продавалась по $57,97 за баррель в балтийском порту Приморск и до $58,32 в Новороссийске. Оба показателя стали самыми низкими с сентября.

В прошлом году, по данным Минфина, российская казна собрала 11,13 трлн рублей налогов с нефтегазовых компаний. По сравнению с 2023 годом их объем вырос на 26%, однако до плана не дотянул: изначально в бюджет закладывали 11,5 трлн рублей.

В бюджет-2025 власти заложили 10,94 трлн рублей нефтегазовых сборов и по итогам января отчитались о получении 783 млрд рублей. Хотя год к году поступления от нефти и газа выросли на 17%, сборы непосредственно нефтяных налогов второй месяц подряд оказались около годового минимума — 572,6 млрд рублей.

Из-за «прощальных» санкций Байдена, под которые попали «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», а также более 180 танкеров «теневого флота», российская экономика может лишиться от 10% до 20% валютной выручки за продажу нефти, или $10-20 млрд, прогнозировал ранее Янис Клюге, научный научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности.

«Прощальные» санкции Байдена, по мнению Клюге, стали, пожалуй, самыми жестким за все время: помимо нефти и танкеров, под ограничения попали два ключевых для России нефтеперерабатывающих завода (Омский и Московский), оператор флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл» («Ванкор Ойл»), структуры проекта «Балтийский СПГ», два СПГ-завода «Газпрома» на Балтике, 30 нефтесервисных компаний, а также 6 топ-менеджеров российской нефтегазовой отрасли.

Число судов «теневого флота» под западными ограничениями превысило 270. В «черных списках», по данным S&P Global, оказались танкеры, возившие половину морского экспорта нефти из России, или 1,5 млн баррелей в день — около 1 млн в Китай и около 500 тысяч — в Индию.

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