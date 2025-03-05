Российскую армию накрыла волна дезертирств 2 5.03.2025, 18:19

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50 тысяч случаев за год.

В 2024 году количество «самоволок» из подразделений российской армии составило по меньшей мере 50 554 случая. Такие InformNapalm, который изучил взломанные переписки российских чиновников.

Речь идет о закрытых статистических данных по фактам самовольного оставления частей (СОЧ) военнослужащими ВС РФ из «внутренней презентации» для российских чиновников. Информацию верифицировало и проанализировало OSINT-сообщество Frontelligence Insight. Аналитики подсчитали, что больше всего дезертиров было в войсках Южного военного округа — 22 577. Далее идут Центральный ВО с 13 769 случаями СОЧ, Московский ВО — 7778, Восточный ВО — 3378, и Ленинградский ВО — 3052.

В каждом из округов разный процент «успешности» поимки сбежавших солдат. Так, в ЮВО завели почти 12 тыс. уголовных дел — то есть 53%. К этому округу относятся «армейские корпуса», собранные из формирований «Луганской и Донецкой народных республик» («ЛДНР»). В слайдах указаны доли возбужденных дел от общего количества дезертиров и по другим округам. В ЛенВО и МосВО дело обстоит для Минобороны хуже всего — 13,5% и 17% соответственно. В ВВО показатель достигает 86%. Из этих данных следует, что из 50,5 тыс. случаев «самоволки» уголовное преследование начали лишь в отношении 20 тыс. военных. Также в документе специально обозначены подразделения, в которых заведено меньше всего уголовных дел против дезертиров. Они указаны как «неудовлетворительные».

В другом документе, который изучил Frontelligence Insight, содержится поименный список военных, дезертировавших из частей ЮВО. Там — 19 207 человек. Эта цифра не совпадает с имеющейся у InformNapalm оценкой (22 577 случаев) из-за того, что в перечне неполные данные за 2022 год. Аналитики делают вывод, что 58% случаев СОЧ в Южном военном округе связаны с военными формированиями «ЛДНР», в которых мужчин насильно отправляли на войну.

По словам аналитиков, текущий уровень бегства из российских войск не дает оснований говорить о скором развале ВС РФ, как это было в армии Российской империи к концу Первой мировой войны. Показатели дезертирства в войсках России сравнили с дезертирством среди военнослужащих армии США в период войны во Вьетнаме в 1968–1971 гг. По данным Frontelligence Insight, это порядка 5% от общего количества военных.

В конце февраля помогающий россиянам избежать участия в войне проект «Идите лесом» сообщал, что число желающих дезертировать из рядов российской армии в Украине за год выросло в десять раз. По данным организации, в январе 2024 года к ним обратились 284 человека (рост по сравнению с январем 2023-го в десять раз).

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