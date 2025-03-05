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Макрон объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия Франции

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  • 5.03.2025, 22:48
  • 2,146
Макрон объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия Франции
Эммануэль Макрон

Для защиты европейских союзников Парижа.

Эммануэль Макрон в ходе прямого телеобращения сообщил, что решил открыть «стратегические дебаты» о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием, передает FranceInfo.

«Я решил открыть стратегическую дискуссию о защите наших союзников на европейском континенте с помощью нашего ядерного сдерживания», — сказал он.

Однако при этом Макрон подчеркнул: «что бы ни случилось, решение [о применении ядерного оружия] всегда было и будет в руках президента Франции».

После выхода Великобритании из ЕС единственной страной союза, имеющей на вооружение ядерное оружие, осталась Франция. На территории Европы размещены американские ядерные боеголовки, однако после прихода к власти Дональда Трампа активизировались дебаты о возможном выводе американских сил из Старого Света.

Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии в случае вывода американского контингента из Европы, писала в конце февраля The Telegraph.

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