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Ученые рассказали, почему выпивать за компанию всегда веселее

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  • 6.03.2025, 13:48
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Ученые рассказали, почему выпивать за компанию всегда веселее

Алкоголь усиливает эмоциональную связь между людьми.

Американские ученые из Чикагского университета изучили эффект алкоголя при социальных взаимодействиях между людьми. Исследование опубликовано в научном журнале Psychopharmacology.

В эксперименте приняли участие 37 здоровых взрослых в возрасте от 21 до 35 лет. Добровольцы употребляли спиртное или безалкогольную имитацию, после чего вступали в 45-минутную беседу друг с другом.

Результаты показали, что алкоголь усиливал положительные эмоции и чувство связи с собеседником. Участники, употреблявшие алкоголь, сообщали о большей приподнятости, дружелюбии и энергии по сравнению с теми, кто пил плацебо. При этом эффект был сильнее, если собеседник также употреблял алкоголь.

Анализ выражений лица с использованием машинного обучения подтвердил, что алкоголь усиливал проявления радости и веселья, одновременно уменьшая негативные эмоции, такие как неловкость и презрение. Интересно, что у женщин этот эффект был более выражен, если их собеседник также употреблял алкоголь.

Исследование также выявило, что алкоголь не влиял на уровень тревожности, депрессии или усталости, но усиливал чувства гнева и замешательства. При этом физиологические показатели, такие как артериальное давление и частота сердечных сокращений, оставались неизменными.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования могут быть полезны для понимания того, почему люди употребляют алкоголь в социальных ситуациях и как это может способствовать злоупотреблению.

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