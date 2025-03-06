Русские жалуются, что украинцы подобрали «ключик» к ФАБ Игаль Левин

6.03.2025, 18:19

Игаль Левин

Их точность кардинально упала.

Украинцы сообщают о снижении общего количества российских атак и ослаблении давления на фронте. П»ри этом сами русские жалуются, что украинцы подобрали «ключик» к ФАБ с УМПК, кардинально снизив их точность.

Удары авиабомбами действительно являются одним из ключевых факторов, позволяющих российской армии продвигаться вперед при ее подавляющем численном превосходстве в живой силе. Схема до безобразия примитивная, но столь же до безобразия эффективная.

С учетом того, что у украинцев острая нехватка пехоты и на километровых участках фронта могут находиться всего 5–15 человек, российская тактика сводится к следующему: сначала ФАБ выбивают украинские позиции, затем по флангам (километры ведь пустые) идут пехотные группы – на броне, на «Жигулях», на мотоциклах, пешком. Неважно, на чем – используют все, что есть. По этим группам работают украинские дроноводы, уничтожая технику и поражая все, что движется. Но если даже из 100 наступающих выживает хотя бы пять человек, они закрепляются в точке (или рядом, или дальше), которая перед этим была выбита авиабомбами, и – вуаля – еще очередные полтора километра фронта «закрашены» на карте DeepState. Затем этот процесс повторяется. Copy-paste, copy-paste, copy-paste.

Чтобы эта тактика продолжала работать, необходимы три ключевых фактора:

ФАБ, которые точно поражают цели, а не уходят «в молоко»;

стабильное пополнение живой силы для штурмов;

дисциплина среди штурмовиков, чтобы они не отказывались идти вперед, даже если их ведут на убой.

Если выбить хотя бы один из этих трех факторов, система начинает давать сбои, что, по всей видимости, сейчас и наблюдается на фронте.

На фото – российские штурмовые кары. Нет, в использовании гражданских автомобилей для логистики нет ничего зазорного – так делал Израиль в своих войнах, да и другие страны, ведущие тотальные боевые действия. Но Россия использует их не только для снабжения, но и для штурма позиций, буквально заменяя ими БТР и БМП. Даже бородатые в пустынях не используют легковые автомобили для штурма позиций, а применяют их для маневренной войны – обходов и выходов в тыл. Но не для лобовых атак на рой дронов, пулеметов, танков и артиллерии.

И все это снова возвращает нас к вопросу, почему США сегодня так отчаянно и истерично пытаются спасти Россию.

Игаль Левин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com