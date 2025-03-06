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Второй за март частный космический аппарат совершил посадку на Луну

  • 6.03.2025, 23:25
Второй за март частный космический аппарат совершил посадку на Луну

Он уже передает данные.

Посадочный модуль Athena («Афина») американской компании Intuitive Machines совершил посадку на поверхность Луны, сообщает NASA.

«Компания Intuitive Machines подтвердила, что ее лунный посадочный модуль Athena приземлился на Луну около 11:30 утра по центральному поясному времени (20:30 по Минску) в четверг», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус отметил, что аппарат исправен и передает данные с Луны, но вырабатывает недостаточно электричества, поэтому специалисты предпринимают попытки отключить некоторые компоненты модуля для экономии энергии, пишет CNN.

Директор компании по коммуникациям Джош Маршалл добавил, что команда работает над определением того, в каком положении приземлился аппарат, так как это определит, «насколько сильный сигнал у нас будет и когда мы сможем начать получать такие данные, как сведения о состоянии транспортного средства и другие изображения».

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