FT: Инвесторы разочарованы политикой Трампа 6 7.03.2025, 10:03

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Глава Белого дома нанесет ущерб экономике США.

На сегодняшний день лозунг Трампа «Америка прежде всего» пока себя ничем не оправдал, а, наоборот, привел к тому, что доллар слабеет, а акции США отстают от европейских.

Инвесторы уверены, что внешняя политика Вашингтона касательно ввода новых пошлин на импортный товар только нанесет ущерб внутреннему экономическому росту, сообщает ресурс Financial Times.

Наоборот, сейчас внешняя политика США привела к тому, что акции в ЕС выросли из-за того, что чиновники пообещали увеличить расходы на оборонную промышленность.

Источник пишет, что за последние 6 месяцев фондовый индекс Европы либо сравнялся, либо даже превысил показатели Уолл-Стрит.

Так, акции немецкой компании Rheinmetall выросли сразу на 130%, а у Siemens Energy акции поднялись на 115%. 5 марта доллар опустился до самой низкой отметки за последние три месяца из-за начала «торговой войны» США с остальным миром.

При этом компания Tesla после выборов президента США потеряла почти все свои достижения на внутреннем и внешнем рынках.

По итогам февраля 2025 года продажи моделей Tesla в Германии упали на 76% из-за призыва Маска голосовать за ультраправых.

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