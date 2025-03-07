Россияне связали раненого африканского наемника и оставили умирать в заснеженном поле 2 7.03.2025, 10:51

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Видеофакт из Курской области.

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние минуты жизни раненого африканского наемника армии РФ на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, связанный и брошенный сообщниками во время отступления африканец прилагает немало усилий, чтобы выжить. Однако, в конце концов погибает на заснеженном поле между подсолнухов.

«Курская область. Россияне во время отступления со своих позиций, чтобы выкроить себе несколько лишних минут для бегства, оставили наемника из Африканского корпуса с оторванной ногой в качестве жертвы украинским операторам дронов, предварительно связав его. Каким-то чудом африканец смог развязать себе руки и даже прошагать часть пути по заснеженному полю. Однако, обессиленный из-за ранения он упал, истек кровью и замерз. Кадры роты ударных БПЛА Rugby Team 129-й бригады территориальной обороны», - отмечается в комментарии к видео.

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