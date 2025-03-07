США задержали одного из организаторов теракта в московском ТЦ «Крокус» 7.03.2025, 16:33

1,020

Он стоит и за терактом в Кабуле.

США задержали Мохаммада Шарифулла, известного как «Джафар». Он предполагаемый участник террористической группировки «Вилаят Хорасан», входящей в «Исламское государство». Как сообщает Министерство юстиции США, он обвиняется в подготовке ряда террористических атак, включая нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и теракт в аэропорту Кабула.

Согласно данным Минюста США, Шарифулла признался в том, что инструктировал боевиков, совершивших нападение на концертный зал в России. Также он узнал двух из четырех задержанных российскими властями исполнителей теракта, которых ранее обучал, пишет The Moscow Times.

Шарифулла признал и свою причастность к теракту в аэропорту Кабула в 2021 году, в результате которого погибли 13 американских военных и около 160 гражданских лиц. Он сообщил, что осматривал пункт Abbey Gate и передал боевикам данные о слабых местах охраны.

Кроме того, задержанный рассказал, что вел наблюдение за канадским посольством в Кабуле перед терактом 20 июня 2016 года и лично готовил смертника для нападения. Жертвами атаки тогда стали более десятка охранников дипломатического представительства и несколько мирных граждан.

О задержании Шарифуллы ранее сообщил президент США Дональд Трамп. «Мы только что задержали главного террориста, ответственного за это злодеяние, и он уже направляется сюда, чтобы встретиться с мечом американского правосудия», — заявил он, выступая перед Конгрессом. По данным американских властей, арест произошел в Пакистане, благодаря взаимодействию ЦРУ и пакистанских спецслужб. Трамп выразил признательность Пакистану за помощь в поимке «этого монстра».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Группа вооруженных боевиков ворвалась в здание, открыла огонь по посетителям, после чего подожгла концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, включая детей, более 550 человек получили ранения. Нападавшие скрылись с места преступления и были задержаны только на следующий день в Брянской области, все они оказались гражданами Таджикистана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com