Финляндия готовится к защите от возможного нападения России 7.03.2025, 18:25

Хельсинки считают, что США не будут им помогать.

Финляндия готовится к тому, что Соединенные Штаты не будут придерживаться ключевой статьи 5 Договора НАТО, которая предусматривает совместную оборону государствами-членами в случае нападения на одного союзника.

Об этом сообщило финское издание Iltalehti.

Несколько источников в сфере внешней политики и политики безопасности сообщили изданию, что Финляндия больше не считает, что Дональд Трамп позволит командованию НАТО использовать американские войска в потенциальных военных операциях против российских сил.

До сих пор финское правительство, Силы обороны Финляндии и парламентские партии считали, что вооруженные силы США будут защищать Финляндию и страны Балтии в случае потенциального нападения России. Источники сообщили, что оценка ситуации изменилась в последние две-три недели.

«Готовности Трампа противостоять Владимиру Путину и России больше нельзя доверять. Это означает, что статье 5 НАТО нельзя полностью доверять», – сообщил один источник.

«Мы должны рассмотреть другие варианты (обороны)», – подчеркнул другой источник.

По словам источников, дискуссии о доверии к статье 5 и приверженность администрации Трампа к европейской обороне ведутся на всех уровнях среди финских политиков и чиновников. «Вместо риторики и стонов нам нужно сосредоточиться на действиях», – подчеркнул третий источник.

Источники сообщили, что официальной линией Финляндии остается подчеркивание доверия к статье 5 НАТО. В то же время, как во внешней политике, так и в вооруженных силах предпринимаются шаги для подготовки к ситуации, в которой Трамп не будет противостоять российским операциям в Европе.

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