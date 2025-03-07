закрыть
7 марта 2025, пятница, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Иран должен заключить сделку, либо что-то очень скоро произойдет

  • 7.03.2025, 23:12
Трамп: Иран должен заключить сделку, либо что-то очень скоро произойдет
Дональд Трамп

Ранее президент США направил письмо иранским властям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен пойти на сделку с Вашингтоном, либо «что-то очень скоро произойдет». Он не уточнил, какие именно шаги может предпринять, но отметил, что США не намерены мириться с текущим положением дел в отношениях с Ираном.

«Будем надеяться, мы сможем выйти на мирную сделку. Я говорю это не из-за силы или слабости, просто констатирую, что предпочел бы мирную сделку, а не другой(вариант развития событий. - Прим.). Но другой (вариант.— Прим.) тоже решит проблему» ,— сказал Трамп во время общения с журналистами. Запись его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского президента, следующей актуальной темой мировой политики станет ситуация вокруг ядерной программы Ирана. «Следующим, о чем вы будете говорить, станет Иран. То, что произойдет с Ираном. Впереди интересные деньки, вот и все, что я вам могу сказать», — сообщил он и вновь подчеркнул, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.

Сегодня, 7 марта, Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, предложив провести переговоры по вопросу иранской ядерной программы. Как пишет агентство IRNA, в миссии Ирана при ООН сообщили, что «пока не получали такого письма».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский