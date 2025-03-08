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В Брянской области горит горит завод по производству сухпайков для армии РФ

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  • 8.03.2025, 8:56
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В Брянской области горит горит завод по производству сухпайков для армии РФ
иллюстративное фото

Завод был атакован ракетами-дронами «Пекло».

Неизвестные беспилотники атаковали Брянскую область России. Их целью стало предприятие ОАО «Консервсушпрод» в городе Стародуб, где производят сухпайки для российской армии. Об атаке сообщает Mash.

Местные СМИ и паблики сообщают, что завод был атакован ракетами-дронами «Пекло».

Россияне в сети рассказали, что слышали около семи взрывов в районе предприятия, после чего там начался пожар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что удары по территории города Стародуб были нанесены шестью реактивными БПЛА.

«На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение. Для обеспечения безопасности, из ближайших домов эвакуированы жители», – написал он.

Позже он заявил, что над территорией Брянской области «силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены девять БпЛА самолетного типа».

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