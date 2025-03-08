Под Таганрогом прогремели взрывы 8.03.2025, 22:22

Местные жители видели в небе беспилотники.

Под российским Таганрогом вечером 8 марта было громко. Россияне говорят, что видели в небе неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на российские СМИ.

Российские пропагандисты писали, что взрывы слышали в селе Ряженое, что под Таганрогом в Ростовской области. Россияне бурно реагируют на громкие звуки, которые слышали во время атаки.

На кадрах, которые распространяют очевидцы, можно услышать характерный звук «бензопилы», который раздается от беспилотников, впоследствии там прогремел взрыв.

На месте прилета также образовалось большое огненное облако. Российские очевидцы, которые есть на видео, радуются, что зафиксировали момент с громкими звуками.

Пока точно неизвестно, работала ли печально известная российская ПВО по неизвестным беспилотникам, или же вообще не заметила загадочные объекты в небе.

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