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Что будет с аномальным теплом в Беларуси?

  • 9.03.2025, 9:59
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Что будет с аномальным теплом в Беларуси?

Прогноз погоды на 10−16 марта.

С начала весны в Беларуси необычно тепло: среднесуточная температура воздуха превышает 0°C. Но такая теплая аномалия не будет радовать весь месяц. Уже на неделе с 10−16 марта о себе напомнят заморозки, рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В первую половину недели будет еще очень тепло. В понедельник и вторник ночью столбик термометра продержится на уровне 2...7°C, днем воздух прогреется до 15°C. Во вторник в западной части страны можно ждать кратковременные осадки.

В среду с северо-западных районов начнется похолодание. Погода будет зависеть от прохладных влажных воздушных масс. Предварительно ожидается, что нас ждет облачность с прояснениями.

Ночью в среду по северо-западу похолодает — -1°C, по юго-востоку — до 7°C. Днем в северной части температура поднимется лишь до 8°C, по юго-востоку — до 15°C. В четверг ночью заморозки повторятся. А днем не стоит ждать больше 8°C. Также похолодание придет с кратковременными осадками.

В пятницу произойдет очень резкий спад температуры. Днем воздух прогреется только до 3°C. На выходных будет также облачно с прояснениями, ждем кратковременных осадков. Столбик термометра в дневные часы поднимется максимум до 4°C в субботу и до 5°C в воскресенье.

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