В России подожгли двери главного здания ФСБ в Москве

В России подожгли двери главного здания ФСБ в Москве2
- 9.03.2025, 13:25
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Бойцы РДК опубликовали видео.
Русский добровольческий корпус, который воюет на стороне Украины, опубликовал видео, как неизвестный поджигает двери главного здания Федеральной службы безопасности России. Оно находится в Москве на Лубянке.
— Буквально на днях в самом центре Москвы неравнодушные русские люди доказали и прислали нам для публикации, что ФСБ не может обеспечить даже собственную безопасность, как же она защитит своих граждан? — говорится в сообщении РДК.
Между тем, российский телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщал, что поджог произошел 6 марта. Собеседники издания утверждают, что поджигателем был студент второго курса колледжа при Московского государственного университета спорта и туризма 18-летнего Никита П.
По данным Baza, огонь удалось потушить, а молодого человека задержали. Источники телеграм-канала отмечают, что уже позже на допросе студент заявил, что «пошел на поджог по указу мошенников» и думал, что принимал участие в «учениях спецслужб».