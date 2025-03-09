ВСУ выбили войска РФ с газовых платформ 9.03.2025, 14:52

Атаку модернизированных безэкипажных катеров показали на видео.

Силы обороны Украины атаковали газодобывающие установки в Черном море, захваченные ВС РФ, модернизированными безэкипажными катерами (БЭК) «Магура».

Они были превращены в носители для более мелких морских дронов.

Кадры такой операции опубликовал российский Z-канал Fighterbomber 9 марта, передает Dialog.UA.

По его данным, при ударе украинцы применили модификацию «Магура-Веном». Приблизившись к цели, украинский БЭК выпустил три небольших ударных морских дрона, которые атаковали россиян. Все они были разных модификаций.

«Цель достаточно сложная для поражения, ибо маневренность, скорость и вооружение позволяет им атаковать с больших стрелковых дистанций... Одиночные попадания до 7.62 включительно они держат неплохо. А миниган (пулемет — ред.) на борту нормально так раздает», — заявил Fighterbomber.

Он утверждает, что в этот раз российские военные якобы сумели отбить атаку. Насколько это соответствует действительности, неизвестно.

В ходе предыдущего налета на черноморские установки Силы обороны Украины использовали БЭКи как носители воздушных ударных дронов. Они довольно успешно атаковали объект, вызвав там серьезные пожар.

Очевидно, украинцы ищут новые пути, чтобы лишить россиян возможности использовать установки. Z-канал объяснил, почему Украина так настойчиво выбивает россиян из вышек. Речь там уже давно не идет о добыче газа.

«Это практически непотопляемая стальная конструкция весом в полтора десятка тысяч тонн, которая оборудована вертолетной площадкой. И находятся они считай посреди Черного моря. Кто владеет ГДУ (газодобывающими установками — ред.), тот может… контролировать море на много километров вокруг. Видеть те же самые БЭКи, летящие ракеты и БПЛА на Крым на (Керченский) мост… Это настоящие аванпосты, на которых стоят наши военные», — рассказал кремлевский пропагандист.

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