Зачем опытные водители всегда возят в авто чайные пакетики 2 9.03.2025, 16:05

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Простое средство особенно полезно в марте.

Запотевание стекол остается распространенной проблемой в холодные утра, и она может продолжаться до конца марта. Чайные пакетики работают как естественный осушитель, впитывая влагу и предотвращая запотевание окон и лобового стекла, что позволяет быстрее начать поездку, сообщает Express.

Как использовать чайные пакетики в машине - в чем секрет чайного пакетика

Специалист по автомобильной технике компании DPF Experts Бен Питчер ранее поделился этим простым лайфхаком, призвав водителей быть внимательными на дороге.

«Пакетики чая, особенно черного или зеленого, являются естественными абсорбентами влаги. Если вы положите их в машину, это поможет уменьшить образование конденсата, особенно в холодные месяцы. Хотя они не такие мощные, как профессиональные осушители, они являются дешевым, экологичным решением для борьбы с незначительной влажностью», - сказал он.

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