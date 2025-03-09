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Серьезный удар для агрессора: ВСУ сделали фейерверк из российского «Панцирь-С1»

  • 9.03.2025, 17:01
Серьезный удар для агрессора: ВСУ сделали фейерверк из российского «Панцирь-С1»

Один из самых дорогостоящих ракетных комплексов уничтожили в Курской области РФ.

В Курской области РФ Вооруженные силы Украины уничтожили один из самых дорогостоящих ракетных комплексов российской армии — зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1». Видео уничтожения техники было снято самими российскими военными, а 9 марта ролик опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов.

На кадрах видно, как после удара комплекс загорелся, после чего произошла детонация боекомплекта, сопровождающаяся разлетом обломков в разные стороны. Судьба экипажа ЗРПК остается неизвестной, однако сам комплекс превратился в груду обгоревшего металла.

«Панцирь-С1» является одним из наиболее современных и дорогих образцов вооружения российской армии, его стоимость оценивается в $15 млн. Потеря такого комплекса — серьезный удар для агрессора.

Основное предназначение «Панциря-С1» — обеспечение противовоздушной обороны (ПВО) и защита стратегических объектов от воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты и беспилотники. Однако комплекс также способен поражать наземные цели, что делает его универсальным инструментом на поле боя.

Согласно данным OSINT-проекта ORYX, с начала полномасштабного вторжения и до лета 2024 года украинские силы уничтожили или захватили 17 единиц «Панцирь-С1». При этом в учет взяты только те случаи, которые удалось подтвердить визуально с помощью фото- и видеоматериалов. Реальное количество потерянных комплексов может быть значительно выше.

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