«Мне всегда нравилась моя естественная красота, окружающим меня людям тоже» 9.03.2025, 18:36

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Эти белоруски почти не ухаживают за лицом, а выглядят свежо и молодо.

Некоторые женщины годами ищут идеальные уходовые средства и спускают половину зарплаты на корзину в «ЗЯшечке», а другие — полагаются на природу, считая, что молодость и свежесть им достались по наследству. Новые героини Onliner — из вторых: они минимально ухаживают за кожей лица, практически не пользуются макияжем, но выглядят так, что окружающие постоянно сбиваются в оценке их возраста. Вот их истории.

«До последнего собираюсь пользоваться только хайлайтером»

Виктории 44 года. Она вспоминает, что всю сознательную жизнь без фанатизма относилась как к уходовой косметике, так и к декоративке, а каких-то сложных процедур с кожей не проводила никогда. После 35, заявляет белоруска, уход за лицом вообще свелся к минимуму.

— С годами стала понимать: ухаживай не ухаживай — все равно ничего принципиально не меняется. Кожа лица и тела у меня всегда была беспроблемной. А лучшей версией себя я уже вряд ли стану, да и зачем? Плюс пришло четкое осознание, что косметика — это в большинстве своем просто «химия» и выкачивание денег.

Так что на данный момент мой максимум по уходовой косметике — любой увлажняющий крем из аптеки. Но как-то и им тоже полгода спокойно не пользовалась. Из декоративной — по надобности хайлайтер, немного румян и коричневая тушь. С макияжем, конечно, нет ощущения свежей кожи — делаю его только ради образов для «выхода в люди». Краситься не люблю, а еще больше — смывать это все перед сном.

Виктория и без косметики при этом всегда «считала себя своим типажом». Окружающие тоже никогда не отказывались поддержать самооценку Виктории: комплименты с юности сыпались и от мужчин, и от женщин — как знакомых, так и случайных. В какой-то момент белоруска уже просто привыкла к постоянным напоминаниям о ее хорошей коже и льстивым промахам по цифре возраста в меньшую сторону.

— Я, конечно же, убеждена в своем выигрыше в генетическую лотерею. Мой папа всегда был моложавым и даже сейчас, в свои 75, выглядит гораздо лучше сверстников. А вот про маму и бабушек такого сказать не могу. Больше родственников у меня нет, чтобы на них сослаться и опровергнуть выводы, так что остается только верить в отцовские гены.

Впрочем, совсем уж расточительно к своему генетическому джекпоту Виктория все же не относится. Белоруска давно поняла, например, что на ее свежий внешний вид влияет еще и полноценный сон — его и старается обеспечивать, желательно с прохладным воздухом. С 25 лет женщина регулярно посещает спортзал, с 37 — тщательно следит за питанием. Ну и, конечно, старается как можно чаще пользоваться общепризнанно лучшим заменителем косметики — отдыхом на море. Говорит, что «очень освежает и украшает».

— В целом нормально отношусь к чужому желанию становиться красивее при помощи косметики и разных процедур. Если это возможно — почему бы не улучшить. Правда, вызывают удивление истории, где девушки тратят ужасно много денег на уход за собой, а результат со стороны — не очень. Все эти молодые, но уже перекроенные лица, губы, ногти… Но понимаю, что у всех своя ситуация и стандарты красоты.

Я лично только в один прекрасный день в 43 года поняла, что молодость закончилась и пора что-то с этим делать. Поэтому готовлю себя к тому, что, возможно, придется все-таки совершать какие-то вмешательства. Но это попозже. Пока до последнего собираюсь пользоваться хайлайтером.

Мама говорила: «Накрась губы, а то ты какая-то бледненькая»

Наталья поняла, что может практически полностью обходиться без косметики, около 20 лет назад, причем после того, как сама окончила курсы по макияжу. Белоруска вспоминает, как однажды красила девушку с проблемной кожей, очень много времени потратив на нанесение тона. В тот момент подумала, что раз у нее самой с этим все в порядке, то почему бы не перестать заморачиваться по поводу «раскраса».

Сейчас Наталье 43 года, и ее мнение все еще не поменялось. Женщина говорит, что, конечно, наблюдает кое-какие возрастные изменения на лице, но в целом своей внешностью довольна. Регулярно получает классические комплименты о том, что выглядит лет на 10—15 младше своего возраста, а иногда и завистливые взгляды.

— Активно краситься мне попросту лень. В основном делаю это по праздникам или под настроение. Тотальный макияж от тона до теней вообще не пробовала никогда. От туши чешутся глаза, вся «штукатурка» очень сушит кожу.

Из уходовой косметики выбираю только дневной крем для лица с SPF 50, одноразовые маски для лица, скраб, гигиеническую помаду. В основном все бюджетное белорусское или российское. Стараюсь намазать лицо кремом хотя бы один раз в день. Наверное, это считается самым минимальным уходом.

Белоруска уверенно заявляет: ее случай — это стопроцентная победа в генетической лотерее. Бабушка Натальи в ее возрасте уже, собственно, стала бабушкой, но ее тогда же можно было принять за маму, а то и вообще за самую старшую сестру собственной внучки.

— Бабушку, к слову, только совсем недавно приучили к кремам — до этого вообще за весь уход отвечала только генетика. До этого моя мама настояла, чтобы после рождения дочки я начала пользоваться кремами с SPF, мол, начнется пигментация. Хотя я и так веснушчатая.

В принципе, для Натальи сама по себе красота заключается не в каких-то внешних особенностях, а во внутренней зрелости. Вместе с ней уже придет и любовь к себе, и понимание, как именно нужно за собой ухаживать, чтобы оставаться привлекательной в любом возрасте.

— Мне всегда нравилась моя естественная красота, окружающим меня людям тоже. Только мама иногда могла сказать: «Накрась губы помадой, а то ты какая-то бледненькая».

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