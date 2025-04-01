В Беларуси через несколько месяцев появится пенсионное изменение 8 1.04.2025, 16:06

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Один из банков на этом фоне вводит новшество.

В Беларуси с 1 июля введут новшество по пенсиям — эти выплаты будут перечислять на специальные базовые счета. Некоторым белорусам уже начисляют на них деньги.

На этом фоне «Беларусбанк» предупредил клиентов, что вводит некоторые изменения, которые касаются базовых счетов, заметило «Зеркало».

Коротко о пенсионном новшестве

К 1 июля 2025 года беларусы, которые получают пенсии через банки, должны обзавестись специальными счетами, которые называются базовыми расчетными. На них и будут перечислять деньги.

Базовый счет по своим функциям не отличается от текущего. Основная разница в том, что он предполагает определенный список операций, по которым банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары.

Напомним, базовый счет можно перевести из одной банка в другой — но не чаще двух раз за календарный год. Такой переход может занять до двух месяцев. В течение этого времени банк, из которого уходит клиент, будет бесплатно переводить деньги в новое выбранное им финучреждение.

Что меняет «Беларусбанк»

Банк предупредил клиентов, которые оформили текущие базовые счета, что с 30 апреля внесет изменения в публичную оферту по этой услуге.

«Изменения коснутся в части информирования клиентов посредством СМС-сообщений о блокировке банковских платежных карточек при переносе текущего банковского счета с базовыми условиями обслуживания из «Беларусбанка» в иной банк», — уточняет финучреждение.

Как уточнили в контакт-центре банка, СМС о блокировке карточки при переносе базового счета присылают на номер мобильного телефона, который клиент укажет в своей анкете.

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