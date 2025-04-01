The Washington Post: Путин серьезно просчитался 5 1.04.2025, 17:35

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Экономическая позиция хозяина Кремля еще слабее его позиции на поле боя.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «взбешен» на Путина за то, что тот тормозит его усилия, направленные на прекращение войны в Украине. Его разочарование усилилось после того, как Путин потребовал отстранения президента Украины Владимира Зеленского.

Путин тянет время и, похоже, не понимает, что он не в том положении, чтобы предъявлять требования. Россия невероятно слабая, как экономически, так и в военном плане, а это значит, что в этих переговорах у Трампа на руках все карты, отмечает Марк Тиссен, колумнист The Washington Post (перевод — zn.ua).

- В 2022 году Путин планировал войну, которая продлится несколько недель, но сейчас он оказался в затяжном конфликте, который истощает человеческий, военный и финансовый капитал России. Это дает Трампу огромные рычаги влияния. Если Путин откажется от его требований о мире, Трамп может развернуть кампанию максимального давления на Москву в иранском стиле, которая разорит Россию, — пишет колумнист.

Тиссен добавляет, что запасы бронетехники у Путина настолько низки, что он был вынужден обратиться к танкам и бронемашинам советских времен, некоторые из которых датируются 1950-ми годами. Он даже снова вводит в эксплуатацию старые советские танки, которые использовались в качестве кинореквизита на «Мосфильме», крупнейшей российской киностудии.

Российская оборонно-промышленная база не может успевать за нынешними темпами потерь. По словам военного аналитика ISW Джорджа Барроса, Россия теряет около 350 танковых и артиллерийских установок ежемесячно, но может производить всего 20 замен. При нынешних темпах потерь, как сообщает Wall Street Journal, в России закончатся танки в следующем году.

Путин идет на столь огромные стратегические жертвы людьми и материальными средствами ради столь незначительных тактических побед «потому что он хочет создать впечатление, что ситуация для украинцев ухудшается, и что Россия движется вперед», говорит Баррос.

Но реальность такова, что у России нет ни войск, ни оборудования для достижения военных целей Путина в Украине, добавляет Тиссен.

Экономическая позиция Путина еще слабее его позиции на поле боя. Российские расходы на войну (которые, согласно оценкам, составят 41% всех государственных расходов в 2025 году) привели к двузначной инфляции, стремительному росту процентных ставок и катастрофической нехватке рабочей силы.

Единственное, что удерживает российскую экономику от краха — это резкий рост доходов от экспорта нефти и газа, подарок Путину от президента Джо Байдена. Если бы Трамп оказал успешную кампанию максимального давления на Россию в иранском стиле, он мог бы поставить ее на колени.

- Трамп может перекрыть Путину экономический спасательный круг, используя те же инструменты, которые он успешно применил против Ирана во время своего первого срока, что резко сократило продажу иранской нефти с примерно 1,9 миллиона баррелей в день в 2017 году до около 400 тысяч в 2020 году, что нанесло ущерб иранской экономике и заставило Тегеран сократить финансирование своих террористических марионеток по всему региону, — объясняет колумнист.

Трамп также может использовать кампанию максимального давления на поле боя. В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал увеличить поток американского оружия в Украине, если Путин не согласится прекратить боевые действия.

Если Трамп решит, что российский лидер является препятствием на пути к миру, и ударит по нему экономическими санкциями и усилением военной поддержки Киева, Россия окажется в мире боли. Потому что реальность такова, что Путин экономически и военно слаб и не имеет пути к победе. Не он держит карты, а Трамп. И он готовится их разыграть, подытожил Тиссен.

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