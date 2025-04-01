Четвертый из пропавших в Литве американских военных найден мертвым

Четвертый из пропавших в Литве американских военных найден мертвым2
- 1.04.2025, 19:55
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Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке.
Четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве на прошлой неделе, найден мертвым, сообщило командование армии США в Европе и Африке, передает LRT.
«Четвертый солдат армии США (...) был найден мертвым недалеко от Пабраде, Литва, 1 апреля», — говорится в заявлении, опубликованном во вторник.
Армия США 31 марта подтвердила гибель троих пропавших на учениях в Литве солдат после того, как из болота на полигоне в Пабраде вытянули американскую тяжелую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules.
Машина застряла на глубине около четырех метров под примерно двухметровым слоем ила.
Ею управляли четверо американских военных, служивших в 1-й бронетанковой бригаде 3-й пехотной дивизии. Они пропали без вести на прошлой неделе вместе с машиной во время выполнения задания «по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства».