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Авиация ВСУ сбросила на укрытие россиян в Брянской области две авиабомбы HAMMER по 250 кг

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  • 10.04.2025, 14:44
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Авиация ВСУ сбросила на укрытие россиян в Брянской области две авиабомбы HAMMER по 250 кг

«Тылы» РФ превратили в руины.

Боевую территорию России снова накрыли высокоточные удары украинской авиации. На этот раз под прицел попал пункт пропуска «Погар» в Брянской области, где находился личный состав российских военных, пишет «Диалог.UA».

Две французские авиабомбы AASM HAMMER, сброшенные с МиГ-29, превратили здание в руины. Кремль молчит, а удары уже наносятся все глубже на территорию России.

Точный авиаудар: МиГ-29 ударил по российской инфраструктуре

Украинский истребитель «МиГ-29» нанес высокоточный бомбовый удар по зданию на пункте пропуска «Погар» в Брянской области.

Как сообщили в Телеграм-канале «Соняшник», связанном с Воздушными силами ВСУ, для атаки были использованы две французские корректируемые бомбы AASM HAMMER (250 кг).

На опубликованных кадрах видно, как обе бомбы попадают точно в цель, полностью уничтожая здание, где, по информации разведки, находились российские военные. За результатом удара наблюдал украинский разведывательный дрон, который и зафиксировал последствия операции.

Погар не просто пропускной пункт

По данным украинской разведки, через пункт «Погар» регулярно перемещались российские ДРГ, а также туда завозились ударные дроны, которые могли использоваться для атак на украинскую территорию.

Таким образом, удар стал не просто тактической операцией, но и предупреждением: никакой «тыл» больше не в безопасности.

Точную локализацию объекта по кадрам определили аналитики группы Dnipro OSINT (Гарбуз). Официальных данных о количестве уничтоженных российских военных пока нет.

Серия ударов продолжается

Ранее украинская авиация уже атаковала Гоптаровку в Курской области, где, как сообщалось, были размещены силы противника. Там, предположительно, использовались американские авиабомбы GBU-39 SDB — три удара по трем целям.

С каждым днем география ударов ВСУ становится шире, а точность все выше.

Вывод: ни один участок российской границы больше не безопасен

Пока Минобороны РФ отмалчивается, украинские пилоты демонстрируют, что могут поражать военные цели прямо на территории России точечно, профессионально и с технологическим превосходством. Удары по Брянщине и Курской области — сигнал: война для России больше не только на Донбассе, она уже у них дома.

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