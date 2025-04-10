закрыть
10 апреля 2025, четверг, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Газе ликвидировали еще одного комбата ХАМАСа

  • 10.04.2025, 16:08
В Газе ликвидировали еще одного комбата ХАМАСа

Он участвовал в нападении на Израиль 7 октября.

В среду 9 апреля ЦАХАЛ уничтожил террориста по имени Хайтам Разек Абд аль—Карим Шейх Халиль. Он командовал батальоном ХАМАСа «Шуджайя» в одноименном районе города Газа, а ранее участвовал в резне 7 октября, сообщает издание «Детали».

Полтора года назад Шейх Халиль командовал взводом в элитных отрядах террористов «Нухба». Он руководил атакой на Нахаль-Оз, где террористы убили 15 киббуцников и 4 военных, а 8 человек похитили в Газу.

До войны Шейх Халиль специализировался на строительстве туннелей. После 7 октября – организовывал атаки на солдат, устанавливал мины и минировал дома.

Все это время он так и оставался командиром взвода. Но точечные ликвидации командиров ХАМАСа открыли пространство для карьерного роста.

Ранее ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона «Шуджайя» Фахима Фархата. А в середине марта в собственном доме уничтожили его сменщика Джамиля Вадиа. Это позволило Шейх Халилю получить повышение, но ненадолго.

Его самого тоже убили в жилом доме. Палестинские каналы сообщили вчера о 9 погибших во время израильского удара. ЦАХАЛ уточняет, что здание использовалось ХАМАСом как командный центр для организации атак на Израиль.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин