В Газе ликвидировали еще одного комбата ХАМАСа
- 10.04.2025, 16:08
Он участвовал в нападении на Израиль 7 октября.
В среду 9 апреля ЦАХАЛ уничтожил террориста по имени Хайтам Разек Абд аль—Карим Шейх Халиль. Он командовал батальоном ХАМАСа «Шуджайя» в одноименном районе города Газа, а ранее участвовал в резне 7 октября, сообщает издание «Детали».
Полтора года назад Шейх Халиль командовал взводом в элитных отрядах террористов «Нухба». Он руководил атакой на Нахаль-Оз, где террористы убили 15 киббуцников и 4 военных, а 8 человек похитили в Газу.
До войны Шейх Халиль специализировался на строительстве туннелей. После 7 октября – организовывал атаки на солдат, устанавливал мины и минировал дома.
Все это время он так и оставался командиром взвода. Но точечные ликвидации командиров ХАМАСа открыли пространство для карьерного роста.
Ранее ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона «Шуджайя» Фахима Фархата. А в середине марта в собственном доме уничтожили его сменщика Джамиля Вадиа. Это позволило Шейх Халилю получить повышение, но ненадолго.
Его самого тоже убили в жилом доме. Палестинские каналы сообщили вчера о 9 погибших во время израильского удара. ЦАХАЛ уточняет, что здание использовалось ХАМАСом как командный центр для организации атак на Израиль.