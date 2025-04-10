В Газе ликвидировали еще одного комбата ХАМАСа 10.04.2025, 16:08

Он участвовал в нападении на Израиль 7 октября.

В среду 9 апреля ЦАХАЛ уничтожил террориста по имени Хайтам Разек Абд аль—Карим Шейх Халиль. Он командовал батальоном ХАМАСа «Шуджайя» в одноименном районе города Газа, а ранее участвовал в резне 7 октября, сообщает издание «Детали».

Полтора года назад Шейх Халиль командовал взводом в элитных отрядах террористов «Нухба». Он руководил атакой на Нахаль-Оз, где террористы убили 15 киббуцников и 4 военных, а 8 человек похитили в Газу.

До войны Шейх Халиль специализировался на строительстве туннелей. После 7 октября – организовывал атаки на солдат, устанавливал мины и минировал дома.

Все это время он так и оставался командиром взвода. Но точечные ликвидации командиров ХАМАСа открыли пространство для карьерного роста.

Ранее ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона «Шуджайя» Фахима Фархата. А в середине марта в собственном доме уничтожили его сменщика Джамиля Вадиа. Это позволило Шейх Халилю получить повышение, но ненадолго.

Его самого тоже убили в жилом доме. Палестинские каналы сообщили вчера о 9 погибших во время израильского удара. ЦАХАЛ уточняет, что здание использовалось ХАМАСом как командный центр для организации атак на Израиль.

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