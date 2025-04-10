закрыть
10 апреля 2025, четверг, 18:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай заявил, что не боится тарифной войны с США

  • 10.04.2025, 18:05
Китай заявил, что не боится тарифной войны с США

Пекин пообещал «не сидеть сложа руки» и «сражаться до конца».

США используют пошлины как экономическое оружие и отстаивают свои интересы за счет других стран, что нарушает правила Всемирной торговой организации и наносит серьезный ущерб мировой торговой системе, заявил на брифинге представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«В тарифных и торговых войнах победителей не будет. Китай не хочет, но и не боится воевать», — заявил он (цитата по The Paper) и добавил, что Пекин «не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как китайский народ лишают законных прав и интересов».

Представитель МИДа обвинил США в «служении своим гегемонистским интересам» и выразил уверенность, что такая политика встретит сопротивление международного сообщества.

В похожем ключе выступила представитель Министерства торговли Хэ Юнцянь, заявив, что Китай «готов сражаться до конца». Она напомнила, что Пекин готов к переговорам на равных.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин