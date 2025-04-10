Китай заявил, что не боится тарифной войны с США 10.04.2025, 18:05

Пекин пообещал «не сидеть сложа руки» и «сражаться до конца».

США используют пошлины как экономическое оружие и отстаивают свои интересы за счет других стран, что нарушает правила Всемирной торговой организации и наносит серьезный ущерб мировой торговой системе, заявил на брифинге представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«В тарифных и торговых войнах победителей не будет. Китай не хочет, но и не боится воевать», — заявил он (цитата по The Paper) и добавил, что Пекин «не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как китайский народ лишают законных прав и интересов».

Представитель МИДа обвинил США в «служении своим гегемонистским интересам» и выразил уверенность, что такая политика встретит сопротивление международного сообщества.

В похожем ключе выступила представитель Министерства торговли Хэ Юнцянь, заявив, что Китай «готов сражаться до конца». Она напомнила, что Пекин готов к переговорам на равных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com