Китай заявил, что не боится тарифной войны с США
- 10.04.2025, 18:05
Пекин пообещал «не сидеть сложа руки» и «сражаться до конца».
США используют пошлины как экономическое оружие и отстаивают свои интересы за счет других стран, что нарушает правила Всемирной торговой организации и наносит серьезный ущерб мировой торговой системе, заявил на брифинге представитель МИД Китая Линь Цзянь.
«В тарифных и торговых войнах победителей не будет. Китай не хочет, но и не боится воевать», — заявил он (цитата по The Paper) и добавил, что Пекин «не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как китайский народ лишают законных прав и интересов».
Представитель МИДа обвинил США в «служении своим гегемонистским интересам» и выразил уверенность, что такая политика встретит сопротивление международного сообщества.
В похожем ключе выступила представитель Министерства торговли Хэ Юнцянь, заявив, что Китай «готов сражаться до конца». Она напомнила, что Пекин готов к переговорам на равных.