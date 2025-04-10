В больнице Санкт-Петербурга спецназовец выстрелил в «героя СВО» 10.04.2025, 18:42

Конфликт начался после того, как они вместе выпили.

В Александровской больнице Санкт-Петербурге спецназовец выстрелил в участника войны в Украине, с которым находился в одной палате, тот попал в реанимацию, пишет «Фонтанка». Оба мужчины, по данным издания, были пьяны.

Конфликт двух пациентов начался после того, как они вместе выпили, говорится в статье. По предварительной информации, 43-летний боец 22-й бригады специального назначения выстрелил в 34-летнего участника СВО, который был сюда переведен из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по «неизвестной причине».

Последний получил ранения шеи, правого плеча и грудной клетки, пишет «Фонтанка».

«Спецназовца из 22-й бригады доставили в 23-й отдел полиции Невского района. Участника СВО, который получил ранения в шею, грудь и плечо, поместили в реанимацию в тяжелом состоянии», — говорится в материале.

Издание уточняет, что спецназовец применил сигнальное устройство «Бульдог», которое стреляет строительными патронами и резиновыми шариками. «Фонтанка» сообщила, что у мужчины изъяли «пусковое устройство, которое свободно продается на маркетплейсах, 96 строительных патронов и 98 резиновых шариков».

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил информацию об инциденте в Александровской больнице, где, по данным ведомства, произошел конфликт между двумя пациентами-военными, которые находились в специализированном хирургическом отделении.

«В ходе инцидента было применено пластиковое пусковое устройство, не являющееся боевым или травматическим оружием. Один из пациентов получил незначительные травмы, сейчас находится в отделении и завтра планируется к выписке. Второй пациент был передан военной полиции», — сообщили в комитете.

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