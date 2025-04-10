закрыть
10 апреля 2025, четверг, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В больнице Санкт-Петербурга спецназовец выстрелил в «героя СВО»

  • 10.04.2025, 18:42
В больнице Санкт-Петербурга спецназовец выстрелил в «героя СВО»

Конфликт начался после того, как они вместе выпили.

В Александровской больнице Санкт-Петербурге спецназовец выстрелил в участника войны в Украине, с которым находился в одной палате, тот попал в реанимацию, пишет «Фонтанка». Оба мужчины, по данным издания, были пьяны.

Конфликт двух пациентов начался после того, как они вместе выпили, говорится в статье. По предварительной информации, 43-летний боец 22-й бригады специального назначения выстрелил в 34-летнего участника СВО, который был сюда переведен из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по «неизвестной причине».

Последний получил ранения шеи, правого плеча и грудной клетки, пишет «Фонтанка».

«Спецназовца из 22-й бригады доставили в 23-й отдел полиции Невского района. Участника СВО, который получил ранения в шею, грудь и плечо, поместили в реанимацию в тяжелом состоянии», — говорится в материале.

Издание уточняет, что спецназовец применил сигнальное устройство «Бульдог», которое стреляет строительными патронами и резиновыми шариками. «Фонтанка» сообщила, что у мужчины изъяли «пусковое устройство, которое свободно продается на маркетплейсах, 96 строительных патронов и 98 резиновых шариков».

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил информацию об инциденте в Александровской больнице, где, по данным ведомства, произошел конфликт между двумя пациентами-военными, которые находились в специализированном хирургическом отделении.

«В ходе инцидента было применено пластиковое пусковое устройство, не являющееся боевым или травматическим оружием. Один из пациентов получил незначительные травмы, сейчас находится в отделении и завтра планируется к выписке. Второй пациент был передан военной полиции», — сообщили в комитете.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин