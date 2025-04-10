Госдеп подтвердил отставку посла США в Украине
- 10.04.2025, 23:44
Бриджит Бринк начала работу в Украине в конце мая 2022 года.
Американская посол в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост, подтвердили в Государственном департаменте США.
Комментарий представителя ведомства приводит телеканал CNN.
В Госдепе объяснили отставку Бринк с должности посла в Украине тем, что она находилась там «в течение трех лет – это длительное время в зоне боевых действий».
«И, честно говоря, война продолжается слишком долго. Настоящий вопрос заключается в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы закончить эту войну», – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.
О возможной отставке посла США в Украине ранее в четверг сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники.
Напомним, Бриджит Бринк начала работу в Украине в конце мая 2022 года.