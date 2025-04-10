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Госдеп подтвердил отставку посла США в Украине

  • 10.04.2025, 23:44
Госдеп подтвердил отставку посла США в Украине

Бриджит Бринк начала работу в Украине в конце мая 2022 года.

Американская посол в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост, подтвердили в Государственном департаменте США.

Комментарий представителя ведомства приводит телеканал CNN.

В Госдепе объяснили отставку Бринк с должности посла в Украине тем, что она находилась там «в течение трех лет – это длительное время в зоне боевых действий».

«И, честно говоря, война продолжается слишком долго. Настоящий вопрос заключается в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы закончить эту войну», – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

О возможной отставке посла США в Украине ранее в четверг сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, Бриджит Бринк начала работу в Украине в конце мая 2022 года.

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