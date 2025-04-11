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Axios: Представитель Трампа отправился в Россию на встречу с Путиным

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  • 11.04.2025, 9:55
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Axios: Представитель Трампа отправился в Россию на встречу с Путиным

Это будет уже третий раунд переговоров.

Представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Россию и, как ожидается, встретится с Владимиром Путиным в пятницу, сообщает Axios со ссылкой на свои источники и данные FlightRadar.

Это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина. На прошлой неделе Уиткофф принял спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтоне.

Издание напоминает, что Трамп настаивает на прекращении огня в войне между Россией и Украиной и разочарован тем, что переговоры не достигли большого прогресса в последние недели.

При этом, по данным Axios если к концу месяца перемирие не будет достигнуто, Трамп может перейти к дополнительным санкциям против России либо через исполнительную власть, либо попросив Конгресс принять новое санкционное законодательство.

11 апреля американские и российские дипломаты провели очередные дипломатические переговоры в Стамбуле, чтобы обсудить нормализацию отношений между странами.

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