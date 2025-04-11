Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине
- 11.04.2025, 11:02
Союзники Украины проводят саммит в Брюсселе.
Министр обороны Германии Борис Писториус, который, как ожидается, сохранит свою должность в новом коалиционном правительстве, объявил о новом пакете военной помощи Украине.
Как сообщает The Guardian (перевод — сайт Charter97.org), выступая перед журналистами по прибытии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, Писториус подтвердил, что Германия передаст Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T с ракетами, а также дополнительно 30 ракет для комплексов Patriot.
Кроме того, министр отметил, что будет обсуждаться запрос Киева на производство ракет по лицензии на территории Украины.
Журналисты также спросили Писториуса о планах создания «группы уверенности» — потенциального военного контингента европейских стран в Украине. Однако министр отказался комментировать эту инициативу в открытом формате.
«Мы найдем способ добиться желаемого. Но до тех пор такие вопросы лучше обсуждать внутри, а не публично», — подчеркнул Писториус.