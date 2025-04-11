США отстранили командующего базой в Гренландии после визита Вэнса 3 11.04.2025, 13:36

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Перед этим полковник Сюзанна Майерс отправила электронное письмо персоналу базы.

Военное руководство страны не уточнило причину отстранениея, но заявило, что не потерпит никаких действий, противоречащих планам Трампа.

Американские военные отстранили командующего своей базы Питуффик в Гренландии, добавив, что не потерпят никаких действий, которые противоречат плану президента США Дональда Трампа по захвату острова.

Решение об отстранении полковника Сюзанны Майерс объявлено в заявлении Космических сил США, которое было опубликовано в соцсетях Шоном Парнеллом, главным пресс-секретарем Пентагона.

В сообщении Парнелла была ссылка на статью Military.com, независимой новостной организации, в которой говорилось, что полковник Майерс отправила электронное письмо персоналу базы, дистанцируясь от визита вице-президента Дж. Д. Вэнса, который состоялся 28 марта в рамках усилий Трампа по захвату Гренландии, острова, который является полуавтономной частью Дании.

Издание указало, что Мейерс отправила письмо персоналу базы Питуффик, заявив, что опасения администрации Трампа, выраженные Вэнсом, не отражают взглядов руководства базы.

«От командиров ожидается соблюдение самых высоких стандартов поведения, особенно в том, что касается сохранения беспартийности при исполнении своих обязанностей», - говорится в заявлении Космических сил. Там же указано, что письмо Мейерс подлинное.

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