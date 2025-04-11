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Спецпосланник президента Трампа встретился в Петербурге с представителем Путина

  • 11.04.2025, 15:12
Спецпосланник президента Трампа встретился в Петербурге с представителем Путина

После встречи они вместе уехали в кортеже.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время визита в Россию в пятницу, 11 апреля, провел встречу с главой российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

По данным росСМИ, Уиткофф встретился с Дмитриевым в гостинице «Гранд Европа» в центре Санкт-Петербурга. После встречи они вместе уехали в кортеже.

Ранее 11 апреля издание Axios сообщило, что Уиткофф отправился в Москву на переговоры с диктатором Владимиром Путиным.

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