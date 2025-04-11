ВСУ продвинулись в западной части Часового Яра 11.04.2025, 16:19

Опубликованы геолокационные кадры.

Украинские войска недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в западной части Часового Яра. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ІSW) от 10 апреля.

Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов около Торецка и Покровска.

Как пишут аналитики ISW, российские войска 10 апреля продолжили наземные штурмы в районе границы между Курской и Сумской областями, но не продвинулись.

По данным ISW, 10 апреля Силы обороны Украины продолжали ограниченные операции в Белгородской области.

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