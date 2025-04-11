ВСУ продвинулись в западной части Часового Яра
- 11.04.2025, 16:19
Опубликованы геолокационные кадры.
Украинские войска недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в западной части Часового Яра. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ІSW) от 10 апреля.
Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов около Торецка и Покровска.
Как пишут аналитики ISW, российские войска 10 апреля продолжили наземные штурмы в районе границы между Курской и Сумской областями, но не продвинулись.
По данным ISW, 10 апреля Силы обороны Украины продолжали ограниченные операции в Белгородской области.