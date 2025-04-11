закрыть
11 апреля 2025, пятница, 16:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ продвинулись в западной части Часового Яра

  • 11.04.2025, 16:19
ВСУ продвинулись в западной части Часового Яра

Опубликованы геолокационные кадры.

Украинские войска недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в западной части Часового Яра. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ІSW) от 10 апреля.

Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов около Торецка и Покровска.

Как пишут аналитики ISW, российские войска 10 апреля продолжили наземные штурмы в районе границы между Курской и Сумской областями, но не продвинулись.

По данным ISW, 10 апреля Силы обороны Украины продолжали ограниченные операции в Белгородской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников