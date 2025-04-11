NYT: Делегация Украины прибыла в США для переговоров по редкоземельным металлам

NYT: Делегация Украины прибыла в США для переговоров по редкоземельным металлам1
- 11.04.2025, 20:11
Ожидается, что переговоры продлятся два дня.
Украинская делегация в пятницу, 11 апреля, прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров по соглашению о редкоземельных металлах с Соединенными Штатами.
Об этом The New York Times узнал от источников с украинской стороны, сообщает «Европейская правда».
Переговоры между Украиной и США по соглашению о недрах, которые, как ожидается, начнутся в пятницу и продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения чиновников, отмечают источники NYT.
Украинскую делегацию возглавляет замминистра экономики Тарас Качка, в нее также входят представители Министерств экономики и юстиции, говорится в материале.
С американской стороны деталей о переговорной группе нет.