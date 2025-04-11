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NYT: Делегация Украины прибыла в США для переговоров по редкоземельным металлам

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  • 11.04.2025, 20:11
NYT: Делегация Украины прибыла в США для переговоров по редкоземельным металлам

Ожидается, что переговоры продлятся два дня.

Украинская делегация в пятницу, 11 апреля, прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров по соглашению о редкоземельных металлах с Соединенными Штатами.

Об этом The New York Times узнал от источников с украинской стороны, сообщает «Европейская правда».

Переговоры между Украиной и США по соглашению о недрах, которые, как ожидается, начнутся в пятницу и продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения чиновников, отмечают источники NYT.

Украинскую делегацию возглавляет замминистра экономики Тарас Качка, в нее также входят представители Министерств экономики и юстиции, говорится в материале.

С американской стороны деталей о переговорной группе нет.

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