Рождаемость в России упала до минимума более чем за 200 лет 4 11.04.2025, 21:30

Установлен антирекорд с рубежа 18-19 веков.

Пропаганда «традиционных ценностей» и призывы рожать по 8 детей, как в Древней Руси, оказались бессильны вытащить Россию из демографической ямы.

В январе–феврале 2025 года число рождений детей в стране снизилось еще на 3% в годовом выражении — до 195,4 тысячи младенцев, отчитался в пятницу Росстат, пишет The Moscow Times.

По итогам февраля спад рождаемости достиг 7,6%, следует из статистики: за месяц на свет появились 90,5 тысячи детей — на 7,4 тысячи меньше, чем годом ранее. Причем в отдельных регионах число родившихся обвалилось с двузначной скоростью: на 18,7% в Архангельской области, на 19,4% — в республике Карелия, на 18,6% — в Орловской области, на 21,6% — в Костромской области, на 26,6% — в Смоленской области.

Первый квартал 2025 года, скорее всего, «поставил антирекорд по родившимся с рубежа XVIII–XIX веков», отмечает демограф Алексей Ракша. Число рождений детей в феврале стало минимальным более чем за 200 лет, и этот антирекорд был повторен в марте, указывает он со ссылкой на закрытую на статистику ЗАГСов.

По данным Ракши, в прошлом месяце было зарегистрировано 95-96 тысяч актов о рождении, а накопленным итогом за квартал — 293-294 тысячи. Росстат данных за март пока не публиковал.

Смертность, согласно официальной статистике, также снизилась — на 5,2%, до 331,1 тысячи умерших за январь–февраль. Этого, впрочем, оказалось недостаточно, чтобы перекрыть спад рождаемости, и в результате за два месяца страна потеряла еще 118,8 тысячи человек в результате естественной убыли населения.

В целом по России в январе–феврале число умерших оказалось выше количества родившихся в 1,6 раза, следует из данных Росстата. Однако на уровне регионов этот разрыв кратно выше: так, в Калужской и Ивановской областях смертность оказалась больше рождаемости в 2 раза, а во Владимирской и Белгородской областях — втрое.

По итогам прошлого года, согласно официальной статистике, в России на свет появились 1,222 млн детей, что стало самым низким уровнем с 1999 года. По сравнению с 2014 годом рождаемость сократилась на треть, естественная убыль населения превысила 3 миллиона человек за 2016-24 гг., и света в конце тоннеля не видят даже государственные демографы.

Официальный прогноз Росстата, составленный по итогам переписи 2020 года, предполагает дальнейшее снижение рождаемости — до 1,14 млн детей в 2027 году. Медленный рост, как прогнозирует ведомство, начнется в конце 2020-х годов, но даже в 2045-м на свет будет появляться на четверть меньше детей, чем до аннексии Крыма, — 1,426 млн.

В результате даже при стабильной смертности около 1,8 млн человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину XXI века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей РФ сократится до 138,8 млн человек, а в «пессимистичном» сценарии — до 130 млн, уровня Российской империи 1897 года.

Сильнейший за два века провал рождаемости сулит России превращение в страну стариков: число детей и подростков в стране к началу 2040-х сократится на 26% —до 20 млн, а их доля в населении упадет с 18,5% до 14,2%. Доля пенсионеров, напротив, увеличится с 24,5% до 26,9% в 2046 году, прогнозирует Росстат.

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