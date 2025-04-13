Науседа: Цивилизованный мир должен силой остановить варварскую Россию

Науседа: Цивилизованный мир должен силой остановить варварскую Россию5
- 13.04.2025, 15:28
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Президент Литвы поддержал Украину.
Президент Литвы Гитанас Науседа после российского ракетного удара по Сумах заявил, что только сила может заставить Россию остановить ее захватническую войну.
Об этом Науседа написал в воскресенье в соцсети Х.
Литовский президент назвал российский удар баллистикой по Сумах пощечиной всем, кто стремится и желает мира.
«Цивилизованный мир должен применить силу, чтобы остановить этих варваров, которые убивают мирных жителей и детей», – заявил президент Литвы, не уточнив, какие средства силы он имеет в виду.
В этот трудный час, добавил он, Литва подтверждает свою непоколебимую приверженность поддержке Украины и президента Владимира Зеленского, пока не будет достигнут справедливый мир.
В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погиб по меньшей мере 31 человек, среди них два ребенка. Пострадали более 80 человек.