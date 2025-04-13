Мерц предупредил о приближении финансового кризиса 2 13.04.2025, 16:56

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Из-за пошлин Трампа.

Лидер консервативного «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц, который вероятнее всего станет будущим канцлером Германии, предупредил о негативных последствиях тарифной политики президента США Дональда Трампа. По его мнению, введенные американским лидером пошлины грозят ускорить наступление нового мирового финансового кризиса.

«Я всегда говорил: следующий финансовый кризис обязательно наступит. Мы просто не знаем, когда и почему», — cказал политик в интервью газете Handelsblatt (цитата по Politico).

Мерц сообщил, что пока не знает, когда отправится в Вашингтон, но намерен перед поездкой обязательно согласовать свою позицию с европейскими партнерами Германии. Европа, по словам политика, должна выступить «единым фронтом» против США для продвижения ключевых реформ.

«Мы должны защищать свои интересы и, если необходимо, повышать здесь тарифы. Еврокомиссия уже приняла предварительное решение по этому вопросу, и я считаю его правильным», — говорил лидер ХДС в интервью Bild.

2 апреля Трамп ввел так называемые «зеркальные» импортные пошлины в размере от 10% до 50% в отношении десятков стран. В частности, для ЕС пошлины составили 20%, они распространяются на 70% европейского экспорта в США. Кроме того, в феврале Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на всю поставляемую в страну сталь и алюминий, которые затронут экспорт ЕС на €28 млрд.

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