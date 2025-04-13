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CША ведут переговоры со 130 странами насчет пошлин

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  • 13.04.2025, 18:34
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CША ведут переговоры со 130 странами насчет пошлин

В том числе с Китаем.

С администрацией США связались 130 государств и заявили о своем желании вести переговоры насчет пошлин. США уже начали с ними дискуссию. Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Есть процесс, связанный с Китаем. Он находится в зарождающемся состоянии», — сказал Хассетт в эфире CNN (видео опубликовано в соцсети Х).

Сегодня, 13 апреля, министр торговли США Говард Лютник сообщил, что США начали вести с Китаем «мягкий диалог» через посредников насчет торговых отношений.

9 апреля президент США Дональд Трамп отложил на 90 дней введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. В ответ Евросоюз приостановил введение контрмер в отношении США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ЕС хочет дать шанс переговорам с господином Трампом. В отношении китайских товаров тарифы были увеличены с 125% до 145%.

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