закрыть
13 апреля 2025, воскресенье, 19:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Папа Римский впервые после выписки из госпиталя вышел к народу

1
  • 13.04.2025, 18:45
Папа Римский впервые после выписки из госпиталя вышел к народу

Папа Франциск продолжает вдохновлять паству.

Папа Франциск, перенесший тяжелую инфекцию, пересек 13 апреля площадь Святого Петра на инвалидном кресле, чтобы благословить верующих в важный церковный праздник – Вход Господень в Иерусалим, который называют Вербным воскресеньем.

Его приветствовала толпа верующих. Несколько раз понтифик останавливался, чтобы обратиться к монахиням и детям, последние получали из его рук сладости.

Фото: vaticannews.va

«Перед лицом чудовищной несправедливости зла несение креста Христова не бывает напрасным, это самый конкретный способ разделить Его спасительную любовь», – написал Папа в своей проповеди для мессы Вербного воскресенья, которую прочел кардинал Леонардо Сандри.

Фото: vaticannews.va

Папа римский по-прежнему чувствует себя плохо. Но в последнее время он все чаще появляется на публике.

Так, 9 апреля Франциск принял короля Великобритании, на следующий день его видели в соборе Святого Петра, а 12-го числа – в базилике Санта-Мария-Маджоре, где понтифик молился перед богородичной иконой Salus Populi Romani.

Фото: Alessandra Tarantino / AP
Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников