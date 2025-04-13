Папа Римский впервые после выписки из госпиталя вышел к народу 1 13.04.2025, 18:45

Папа Франциск продолжает вдохновлять паству.

Папа Франциск, перенесший тяжелую инфекцию, пересек 13 апреля площадь Святого Петра на инвалидном кресле, чтобы благословить верующих в важный церковный праздник – Вход Господень в Иерусалим, который называют Вербным воскресеньем.

Его приветствовала толпа верующих. Несколько раз понтифик останавливался, чтобы обратиться к монахиням и детям, последние получали из его рук сладости.

Фото: vaticannews.va

«Перед лицом чудовищной несправедливости зла несение креста Христова не бывает напрасным, это самый конкретный способ разделить Его спасительную любовь», – написал Папа в своей проповеди для мессы Вербного воскресенья, которую прочел кардинал Леонардо Сандри.

Фото: vaticannews.va

Папа римский по-прежнему чувствует себя плохо. Но в последнее время он все чаще появляется на публике.

Так, 9 апреля Франциск принял короля Великобритании, на следующий день его видели в соборе Святого Петра, а 12-го числа – в базилике Санта-Мария-Маджоре, где понтифик молился перед богородичной иконой Salus Populi Romani.

Фото: Alessandra Tarantino / AP

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