Трамп решил вдвое урезать бюджет космических исследований 4 13.04.2025, 20:29

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Это приведет к прекращению поддержки ряда крупных инициатив.

Президент США Дональд Трамп предложил вдвое уменьшить финансирование научных программ Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2026 году, пишет Bloomberg. Это приведет к прекращению поддержки ряда крупных инициатив — таких как доставка почвы с Марса и создание нового космического телескопа Nancy Grace Roman, сообщают источники агентства, знакомые с проектом бюджета NASA.

По их словам, общее финансирование сократится на 20% — с $25 до $20 млрд. Однако наибольшие потери понесет научный директорат, который курирует исследования в области астрофизики, планетологии, гелиофизики и изучения Земли. Расходы здесь планируется урезать с $7,5 млрд до $3,9 млрд. В частности, подразделение астрофизики рискует лишиться двух третей своего бюджета и получит лишь $487 млн вместо текущих $1,5 млрд. То же самое касается гелиофизики: на это направление предусмотрено лишь $455 млн (-67%). Финансирование изучения Земли сократится на 50%, до $1,03 млрд, а планетологии — на 30%, примерно до $1,93 млрд.

В проекте бюджета предлагается продолжить финансирование телескопов Hubble и James Webb, которые уже размещены и функционируют в космосе. Однако исключается поддержка нового телескопа Nancy Grace Roman для изучения галактик, звезд и далеких планет, хотя он уже собран и проходит испытания в Центре космических полетов NASA имени Годдарда. Его собирались запустить осенью 2026 года. Расходы на весь срок службы телескопа должны были составить $4,3 млрд.

Цифры и распределение средств в проекте бюджета еще могут измениться. Документ был представлен 10 апреля — на следующий день после того, как кандидат Трампа на должность руководителя NASA, миллиардер и инвестор миссий SpaceX Джаред Айзекман заявил, что управление должно иметь возможность одновременно заниматься программами высадки людей на Луну и Марс. Он также утверждал, что Трамп стремится начать новую золотую эпоху науки и открытий.

Комментируя планы президента по секвестру бюджета NASA, основатель SpaceX, глава департамента эффективности правительства США Илон Маск назал эту новость «тревожной». «Я очень поддерживаю науку, но, к сожалению, не могу участвовать в обсуждении бюджета NASA из-за того, что SpaceX является основным подрядчиком управления», — написал он.

NASA предоставит свои замечания по поводу запланированных изменений финансирования в Административно-бюджетное управление Белого дома. Утверждать окончательный бюджет на 2026 год будет Конгресс.

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