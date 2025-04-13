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В Габоне прошли первые после госпереворота выборы

  • 13.04.2025, 20:49
В Габоне прошли первые после госпереворота выборы

В выборах были зарегистрированы восемь кандидатов.

Президент переходного периода генерал Брис Олиги Нгема, согласно предварительным результатам, одержал победу на выборах в Габоне. Его кандидатуру поддержали 90% избирателей, следует из данных Министерства внутренних дел страны, которые публикует Al Jazeera.

Всего для участия в выборах были зарегистрированы восемь кандидатов. Основной соперник Нгемы, бывший премьер-министр Ален Клод Били Би Нзе, заручился поддержкой около 3% проголосовавших. Шесть других кандидатов не смогли набрать более 1%.

Выборы президента в Габоне прошли 12 апреля. Они проводятся впервые после государственного переворота в августе 2023 года, в результате которого президент Али Бонго Ондимба был свергнут группой военных. Били Би Нзе предупреждал о «потенциальных» проблемах во время подсчета голосов. Однако Нгема заявил, что избирательный процесс был «прозрачным».

Президентом Габона на время двухлетнего переходного периода 50-летний Нгема официально стал в сентябре 2023 года. После этого созданный повстанцами комитет по переходу и восстановлению государственных институтов закрыл границы и распустил все государственные институты. Самого Ондимбу сначала поместили под домашний арест, но вскоре сняли это ограничение по медицинским показаниям.

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