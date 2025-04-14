закрыть
14 апреля 2025, понедельник, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп анонсировал новые пошлины на полупроводники

  • 14.04.2025, 8:46
Трамп анонсировал новые пошлины на полупроводники

В отношении некоторых компаний он пообещал «действовать гибко».

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что на следующей неделе он объявит о пошлинах на импорт полупроводников, передает Reuters.

Он добавил, что в отношении некоторых компаний в этом секторе он будет «действовать гибко».

Ранее о планах Трампа ввести новые пошлины сообщило Politico. По данным издания, президент США готовится поручить американскому Министерству торговли начать расследование, которое может привести к введению новых пошлин на полупроводниковые технологии.

Как отмечает Politico, этот шаг сформирует условия для дальнейшего обострения отношений между США и крупными экономиками Восточной Азии, у которых страна закупает большую часть чипов, например, с Тайванем. Решение будет иметь далеко идущие последствия для крупных американских технологических компаний, которые зависят от импорта чипов.

Американский президент анонсировал введение пошлин на полупроводники после вступления в должность в январе 2025-го. Свое решение он объяснял тем, что производители процессоров «покинули США и перебрались на Тайвань», где, по его словам, сосредоточено около 98% полупроводников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников