Трамп анонсировал новые пошлины на полупроводники 14.04.2025, 8:46

В отношении некоторых компаний он пообещал «действовать гибко».

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что на следующей неделе он объявит о пошлинах на импорт полупроводников, передает Reuters.

Он добавил, что в отношении некоторых компаний в этом секторе он будет «действовать гибко».

Ранее о планах Трампа ввести новые пошлины сообщило Politico. По данным издания, президент США готовится поручить американскому Министерству торговли начать расследование, которое может привести к введению новых пошлин на полупроводниковые технологии.

Как отмечает Politico, этот шаг сформирует условия для дальнейшего обострения отношений между США и крупными экономиками Восточной Азии, у которых страна закупает большую часть чипов, например, с Тайванем. Решение будет иметь далеко идущие последствия для крупных американских технологических компаний, которые зависят от импорта чипов.

Американский президент анонсировал введение пошлин на полупроводники после вступления в должность в январе 2025-го. Свое решение он объяснял тем, что производители процессоров «покинули США и перебрались на Тайвань», где, по его словам, сосредоточено около 98% полупроводников.

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