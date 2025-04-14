Важнейший союзник США обвинил Трампа в нарушении мирового экономического порядка 14.04.2025, 9:25

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Сигэру Исиба

Премьер-министр Японии отреагировал на пошлины президента США.

Пошлины США могут нарушить мировой экономический порядок. Они должны стать предметом переговоров.

Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, сообщает Reuters.

Японский премьер высказал самое строгое на сегодняшний день предупреждение об ущербе, который решения президента Дональда Трампа могут нанести мировой экономике.

«Я полностью осознаю, что произошедшее на данный момент может нарушить мировой экономический порядок», - сказал он.

Однако он подчеркнул, что Япония будет искать общие точки соприкосновения с Соединенными Штатами в вопросах сотрудничества двух стран по различным вопросам — от торговли до национальной безопасности.

«В ходе переговоров с Соединенными Штатами нам необходимо понимать, что стоит за аргументами Трампа, как с точки зрения логики, так и эмоциональных элементов его взглядов», - заявил Исиба парламенту.

Исиба также заявил, что правительство не рассматривает возможность запуска дополнительного бюджета в настоящее время, но готово действовать своевременно, чтобы смягчить экономический удар от американских пошлин.

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