В НХЛ определился новый чемпион регулярки 14.04.2025, 12:02

В ХХI веке в НХЛ появилось семь новых победителей регулярного чемпионата.

«Виннипег Джетс» впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь на 14 апреля «Виннипег» уступил «Колорадо Эвеланш» со счетом 1:4. Случилось это после поражения конкурента за победу в регулярке «Вашингтон Кэпиталз» от «Коламбус Блю Джекетс» (1:4), в связи с чем канадский клуб досрочно оформил первое в своей истории чемпионство в регулярке.

В ХХI веке в НХЛ появилось семь новых победителей регулярного чемпионата.

Победитель регулярки не выигрывает Кубок Стэнли с 2013 года, когда это удалось «Чикаго Блэкхокс». После лишь дважды чемпион регулярки доходил до полуфинала плей-офф. Зачастую выбывал из розыгрыша во втором раунде, дважды в первом. Самым сенсационным стало поражение «Бостон Брюинз», который в сезоне 2022/23 побил многолетние рекорды НХЛ по очкам и победам в регулярке, а в плей-офф уступил «Флориде Пантерз», слабейшей команде Кубка Стэнли по мнение букмекеров и экспертов

«Виннипег Джетс» основан в 1999 году и до 2011-го базировался в Атланте и именовался «Атланта Трэшерз». В 2011 году переехал в канадский Виннипег и получил нынешнее название.

Команда с аналогичным названием выступала в НХЛ в 1979–1996 годах, но после продажи переехала в Аризону, а сейчас базируется в Юте.

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