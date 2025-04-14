ЦАХАЛ кардинально сменил стратегию операции в Газе 14.04.2025, 15:39

Серьезный акцент сделан на формировании стратегических осей.

Армия обороны Израиля продолжает проводить широкомасштабные операции в Секторе Газа, несмотря на ранее заявленные успехи и значительное количество уничтоженных объектов террористической инфраструктуры. Однако на фоне последних событий вновь обострились вопросы, касающиеся достоверности разведданных, уровня контроля над территорией и способности ХАМАС восстанавливать свою деятельность даже после массированных ударов. Об этом сообщает «Курсор» со ссылкой на издание «Валла».

Именно в этих зонах ХАМАСу удалось восстановить часть своих объектов, переоборудовать здания под командные центры и заново использовать подземную инфраструктуру, что указывает на серьезные просчеты в разведке и недостаточный уровень контроля после завершения операций. Проблема уничтожения туннелей остается актуальной — даже после нанесения ударов нет полной уверенности в том, что подземные коммуникации были разрушены полностью.

Ранее представители ЦАХАЛа уже заявляли о разрушении подземной сети ХАМАСа, известной как «метро», однако в действительности подземные комплексы продолжают функционировать, и значительная их часть была обнаружена и разрушена только в последние дни. Это вновь ставит под сомнение точность официальных заявлений, прозвучавших в начале конфликта.

Срыв соглашения о прекращении огня привел к возобновлению маневров. Тактика, реализуемая под руководством генерал-лейтенанта Эяля Замира, основывается на продолжительном удержании территории, а не на рейдах, которые позволяли террористам восстанавливать силы. Ставка сделана на агрессивные инженерные работы и последовательное установление контроля. Это требует значительных ресурсов, времени и координации между подразделениями.

Серьезный акцент сделан на формировании стратегических осей, в частности, оси Мораг, которая изолировала Рафах от Хан-Юниса. Это позволяет разрезать Сектор Газа, ограничив перемещения боевиков, и обеспечить более эффективную зачистку. Удары наносятся ежедневно: уничтожаются штабы, склады оружия, туннели, ликвидируются командиры подразделений ХАМАСа, в том числе участники нападения 7 октября. При этом используется точечная разведка, по которой каждые 24–48 часов реализуются массированные авиаудары.

По последним данным, израильские силы контролируют около 30% территории сектора, при этом конечная цель — занять более половины. Это необходимо, чтобы ослабить позиции ХАМАС, сократить их боевые возможности и ограничить доступ к логистическим маршрутам. Увеличивается частота операций, армия действует одновременно в нескольких районах, в том числе на севере и в Рафахе. Уничтожаются как объекты инфраструктуры, так и сами боевики.

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