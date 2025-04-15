Генсек НАТО неожиданно приехал в Украину

Генсек НАТО неожиданно приехал в Украину1
- 15.04.2025, 18:16
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Марк Рютте посетил Одессу и заверил Киев в непоколебимой поддержке.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 15 апреля, прибыл с неанонсированным визитом в Украину.
Как сообщил сам Рютте, он вместе с Зеленским посетил город Одесса.
«Украинский народ пережил многое — не в последнюю очередь нападение России на Сумы в Вербное воскресенье. Поддержка НАТО непоколебима. Мы будем продолжать помогать Украине, чтобы она могла защищаться сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и прочный мир», - написал Рютте в Twitter.
В то же время Зеленский показал видео на котором вместе с генсекретарем НАТО посещает госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений.
Там они пообщались с военными и отметили их.
«Отметил наградами и боевых медиков. Они не только ежедневно помогают нашим воинам в госпитале, но и спасали жизни под обстрелами на Херсонщине, Харьковщине, Николаевщине», - написал Зеленский.
Рютте также отметил украинских врачей и их вклад в спасение жизней.
«Вы посвящаете этому свое время, свои дни, недели, годы. И мы это видим. Это чрезвычайно важно. И именно в этом заключается разница между Украиной и Россией. Это разница между диктатурой и демократией», - подчеркнул Рютте.