Завтрак долгожителя: 100-летняя женщина рассказала, что она ест в начале дня 16.04.2025, 10:57

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И поделилась еще одним секретом долголетия.

Американка Маргарет Кэмерон, которой недавно исполнилось 100 лет, поделилась своим секретом долголетия. Она рассказала, какой именно продукт употребляет каждое утро.

О ее жизни рассказали в The Mirror.

25 января Маргарет Кэмерон праздновала свой век в кругу родных и друзей. Она родилась в Глазго в 1925 году, росла в многодетной семье вместе с родителями Джанет и Уильямом и пятью сестрами.

После этого Маргарет вышла замуж, и у них родилось пятеро детей.

На пенсию она вышла в 58 лет, а два года спустя присоединилась к танцевальному клубу, где танцевала еженедельно в течение тридцати лет. Кроме того, она стала регистратором клуба и членом комитета.

В свободное время Маргарет с семьей любит посещать пантомимы, кино и мюзиклы.

В разговоре о своем веке Маргарет поделилась: «Самым приятным моментом в этот день было увидеть моих правнуков. Я чувствую себя прекрасно и совсем не чувствую себя на 100 лет — я до сих пор чувствую себя молодой».

А давая совет молодому поколению, она сказала: «Не берите на себя долги!»

«Каждое утро — танцы и каша на завтрак. Секрет долголетия заключается в счастье и крепкой семье», — поделилась женщина.

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