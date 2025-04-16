Польша готовит ответ на авантюру Лукашенко со 150 тысячами пакистанцев в Беларуси 5 16.04.2025, 12:40

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Советник президента Польши назвал возможные меры.

Советник президента Польши, президент Фонда «Институт национальной безопасности» Станислав Жарын призвал польскую разведку и контрразведку подготовиться к возможному прибытию в Беларусь 150 тыс. пакистанцев, анонсированному на прошлой неделе Александром Лукашенко. Советник призвал спецслужбы проверить, в какой степени заявления белорусского диктатора могут быть реализованы в ближайшем будущем.

Польский советник предупредил, что «ближайшие недели и месяцы могут оказаться очень активными на границе с Беларусью». Жарын в интервью порталу Niezalezna.pl заявил, что польские пограничники ранее уже выявляли на границе с Беларусью людей, получивших в Беларуси туристические или студенческие визы.

Соглашение Минска с Исламабадом, по мнению Жарына, может стать причиной «дестабилизации и поляризации Польши» и усилить «давление на границу». В связи с этим польским спецслужбам, по его словам, необходимо «учитывать все сценарии».

Советник президента Польши также обвинил Россию во враждебной настроенности по отношению к Западу и к самой Польше.

«То, что произойдет в ближайшие месяцы, будет зависеть от подхода США к России и договоренностей, связанных с войной в Украине. Тенденция ухудшения безопасности в Европе носит долгосрочный характер, и нам необходимо найти на нее адекватный ответ», — заявил Жарын.

В числе таких адекватных ответных мер он назвал:

дальнейшую активизацию присутствия войск США в Польше,

укрепление восточного фланга НАТО и активизация европейской помощи,

усиление активности в Вашингтоне.

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