Трамп: Гарвард принимает на работу радикальных левых, идиотов и пустоголовых 18 16.04.2025, 18:24

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По словам президента США, в университете «учат ненависти и глупости».

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Гарвардский университет, назвав его «сбившемся с пути» и заявил, что он должен быть лишен федерального финансирования. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Гарвард больше не может считаться приличным местом обучения и не должен входить ни в один список величайших университетов или колледжей мира. Гарвард — это посмешище, в нем учат ненависти и глупости, и он больше не должен получать федеральные средства», — заявил Трамп.

По словам президента США, Гарвард «принимает на работу радикальных левых, идиотов и пустоголовых, которые способны только преподавать неудачи студентам и так называемым «будущим лидерам».

Ранее администрация Трампа заморозила предоставление Гарварду многолетних грантов на сумму в $2,2 млрд после отказа руководства университета подчиниться требованиям федеральных чиновников.

Также Гарварду пригрозили в случае отказа пересмотреть планы финансирования на $9 млрд. В эту сумму входят $8,7 млрд в виде грантов и действующие контракты между Гарвардом, его филиалами и федеральным правительством на $255,6 млн. После этого несколько профессоров университета подали на администрацию Трампа в суд.

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