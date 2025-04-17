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Макрон встретился с Рубио и Виткоффом в Елисейском дворце

  • 17.04.2025, 19:12
Макрон встретился с Рубио и Виткоффом в Елисейском дворце

Обсуждали войну РФ в Украине.

Днем 17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и государственным секретарем Марком Рубио в Елисейском дворце. Об этом сообщили в администрации французского лидера.

В этой встрече также приняли участие французский министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и Эмманюэль Бонн, дипломатический советник и личный представитель Макрона в группах G20 и G7.

Обсуждения были сосредоточены преимущественно на мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине, и опирались на недавний обмен мнениями между президентами Дональдом Трампом и Макроном, а также на работе «коалиции желающих» под сопредседателем Франции и Великобритании. Советник по национальной безопасности Соединенного Королевства Джонатан Пауелл тоже принял участие в дискуссиях.

«Эта встреча также предоставила возможность обсудить другие актуальные вопросы, включая таможенные пошлины между Европой и Соединенными Штатами, а также ситуацией на Ближнем Востоке с целью деэскалации в регионе», - заключают в Елисейском дворце.

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